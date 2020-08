Netflix sperimenta il tasto shuffle per la scelta casuale di cosa guardare (Di mercoledì 19 agosto 2020) Netflix sperimento il tasto “shuffle” per far partire film e serie a caso e facilitare la scelta Netflix prosegue i suoi lavori di sperimentazione per migliorare l’uso, la fruizione e la capacità dell’utente di scoprire tutta la profondità del proprio catalogo. E ritorna su un tema caro: il caso. Se la casualità non muove sicuramente le scelte societarie della piattaforme, con scelte oculate e produzioni pensate per le esigenze del proprio giovane pubblico, il caso è quello che governa le scelte degli utenti. Un caso da indirizzare da guidare sempre più. Non basta il “magari potrebbe piacerti“, i consigliati a fine visione, il prossimo obiettivo è indirizzare le scelte muovendo i fili del destino degli ... Leggi su dituttounpop

Netflix prosegue i suoi lavori di sperimentazione per migliorare l’uso, la fruizione e la capacità dell’utente di scoprire tutta la profondità del proprio catalogo. E ritorna su un tema caro: il caso.

