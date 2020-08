NBA Playoff 2020, Toronto Raptors-Brooklyn Nets in tv: data, canale e orario gara-2 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Toronto Raptors-Brooklyn Nets, gara-2 valida per il primo turno dei Playoff NBA 2020. La banda di Nurse vuole subito indirizzare nettamente la serie dopo essere passata nell’atto iniziale per 134-110: protagonista di gara-1 Fred VanVleet con 30 punti e ben 11 assist, mentre tra le file degli ospiti ha spiccato la sorprendente prestazione di Timothé Luwawu-Cabarrot con 26 punti. Il risultato sembra già scritto in partenza ma questa postseason nella bolla, soprattutto a seguito dei risultati di Lakers e Bucks, ci ha subito dimostrato che nulla deve essere dato per scontato. Appuntamento a partire dalle ore 19:30 di mercoledì 19 agosto, in tv su Sky Sport NBA e in diretta streaming su Sky Go per gli abbonati. Leggi su sportface

Non basta la tripla doppia di Lebron, Lakers KO contro Portland. A sorpresa perdono anche i Milwaukee Bucks. Record di punti per Gallinari Non basta la tripla doppia di Lebron James, i Lakers perdono ...

E' ancora Lillard time. Dame trascina Portland una volta di più, stavolta al successo in gara 1 contro i Los Angeles Lakers, 100-93. Chiude con 34 punti e nel finale in volata segna la tripla da poco ...

