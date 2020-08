Milano, incendio in un B&B: sul posto 6 automezzi dei Vigili del Fuoco (Di mercoledì 19 agosto 2020) incendio nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 agosto in un appartamento adibito a B&B a Milano, in via Borsieri. Le prime fiamme sono divampate alle 4 di notte circa. Sul posto sono intervenuti subito sei automezzi dei Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio dopo aver evacuato e messo in sicurezza l’intero edificio. … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Milano, 19 agosto 2020 - Un intero condominio evacuato, sei mezzi dei vigili del fuoco ma alla fine solo tanta paura. Questo il bilancio dell'incendio divampato nella notte tra il 18 e il 19 agosto al ...

Paura nella notte tra martedì e mercoledì in via Pietro Borsieri, nel cuore del quartiere Isola a Milano. Per cause ancora in corso di accertamento, ma con ogni probabilità si è trattato di un "incide ...

