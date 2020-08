Lione-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono state rese note le formazioni ufficiali di Lione e Bayern Monaco, seconda semifinale di Champions League in programma in Portogallo questa sera. Queste le scelte dei due allenatori: Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Maçal; Dubois, Caqueret, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet; Ekambi, Depay. All: Garcia. Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago Goretzka; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski. All: Flick. Foto: twitter Bayern L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

