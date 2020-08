Lancia borsone pieno di marijuana sul tetto del vicino per sfuggire a controllo, 29enne in manette (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasal di Principe (Ce) – Sentitosi scoperto dai carabinieri, ha Lanciato dalla finestra, sul tetto del vicino, un borsone con dentro quasi due chili di marijuana. Il pusher, un 29enne, è stato così ammanettato per detenzione ai fini di spaccio. L’episodio è avvenuto a Casal di Principe (Caserta). I carabinieri della locale stazione si erano recati a casa del 29enne per un normale controllo, essendo l’uomo agli arresti domiciliari per altri reati; forse il 29enne ha pensato che i militari avessero scoperto la sua attività illecita di vendita dello stupefacente, così in fretta e furia ha Lanciato sul tetto ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Lancia borsone Lancia borsone pieno di marijuana sul tetto del vicino per sfuggire a controllo, 29enne in manette anteprima24.it Borsa: +5% As Roma, si allontana ancora dal prezzo dell'offerta di Friedkin

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 ago - L'As Roma ancora tra i migliori del listino, con un rialzo del 5% a 0,386 euro. Il titolo, che ha un flottante molto ridotto e registra quindi forti o ...

Off-white lancia la capsule «I support young black businesses»

Off-white continua il suo impegno a sostegno della black community. L’azienda fondata a Milano nel 2012 dal designer statunitense Virgil Abloh ha lanciato il progetto I support young black businesses, ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 ago - L'As Roma ancora tra i migliori del listino, con un rialzo del 5% a 0,386 euro. Il titolo, che ha un flottante molto ridotto e registra quindi forti o ...Off-white continua il suo impegno a sostegno della black community. L’azienda fondata a Milano nel 2012 dal designer statunitense Virgil Abloh ha lanciato il progetto I support young black businesses, ...