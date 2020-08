La Lega più antifascista del Pd. Sospende un suo consigliere per una foto a Predappio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Scandicci, 19 ago – La Lega in Toscana ha sempre avuto una forte e radicata impronta antifascista e coglie spesso l’occasione per ribadirlo, facendo come se non peggio del Pd sul piano della repressione di qualsiasi pensiero o atto considerato “fascista” (o semplicemente politicamente scorretto). Del resto lo aveva ribadito anche la candidata presidente del centrodestra, nonché leghista doc, Susanna Ceccardi, poco tempo fa nel cuore rosso della Toscana. “Io sono più antifascista e di sinistra del Pd”, era questo sostanzialmente il messaggio lanciato alla folla che un po’ l’ascoltava e un po’ la contestava nel quartiere popolare di Livorno. Dichiarazioni pesanti, che non vanno inquadrate solo nell’ottica di una strategia elettorale volta a rubacchiare il voto ... Leggi su ilprimatonazionale

LiaQuartapelle : Ancora una volta, è più organizzato il Lazio di @nzingaretti rispetto alla Lombardia governata dalla Lega. Non è p… - matteosalvinimi : SILVIA SARDONE (LEGA) NON LE MANDA A DIRE: 'SEMPRE PIÙ CLANDESTINI POSITIVI AL COVID-19. QUESTO GOVERNO È CRIMINALE… - matteosalvinimi : peccato che, dopo la sperimentazione avviata con la Lega al governo, l’utilizzo della pistola elettrica sia bloccat… - Antonio05849523 : RT @vignettisti: Tuttavia, gli argomenti di #Salvini non sembrano più far molta presa e la #Lega nei sondaggi vede registrare un calo. Co… - Ryubore_ : @Teo__Visma Ti diró,per me puó anche avere ragione,lui è un formidabile 4. Secondo me è una questione di approccio… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega più Ferrari: le più costose di sempre battute ad aste pubbliche autoblog.it