Inter, Lautaro Martinez: “Voglio il mio primo titolo in nerazzurro. Conte? Ha aiutato il gruppo” (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, nel corso di un’Intervista concessa al sito dell’Uefa a due giorni dalla finale di Europa League contro il Siviglia, ha detto di voler chiudere al meglio questa stagione: “Speriamo che la nostra ultima partita della stagione sia una grande giornata e speriamo di riportare il trofeo in Italia. L’Inter sta crescendo e sta costruendo per fare grandi cose. Voglio provare a vincere il mio primo titolo con l’Inter, sarebbe molto speciale”. “E’ stato un anno molto difficile per tutti, siamo molto Contenti di cio’ che abbiamo ottenuto anche se forse resta l’amaro in bocca per aver chiuso solo un punto dietro la Juventus in ... Leggi su sportface

Inter : ?? | SIAMO IN FINALE!!! A Colonia andiamo noi!!! ?????? Venerdì 21 agosto ci aspetta il Siviglia: FORZA RAGAZZI,… - Inter : ?? | AWARD #Lautaro Martinez è il Giocatore della Settimana della UEFA @EuropaLeague! Complimenti Toro ??????? - Inter : ???? | ROOOOOOMEEEELUUUUUU!!!!! 78' - Mancava solo lui: BIG ROM!!! #Lukaku riceve palla da Lautaro e infila Pyatov c… - internewsit : Lautaro Martinez: 'Inter che crescita! Conte? Per sempre grato. Siviglia...' - - InterClubIndia : RT @marifcinter: Lautaro: 'Abbiamo dimostrato che l'Inter sta crescendo come collettivo e sta ponendo le basi per ottenere grandi cose. Per… -