Giallo Caronia, resti ossei a 200 metri dall’autostrada: “Vicenda assurda” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Giallo di Caronia, ritrovati resti ossei nei pressi dell’A20: per i ricercatori al 99% potrebbero appartenere al piccolo Gioele. Il Codacons attacca: “Vicenda assurda, come sono state fatte le ricerche?” Alcuni resti di ossa e di indumenti sono stati ritrovati nei pressi dell’autostrada A20 Messina-Palermo, poco distante dal luogo in cui il 3 agosto sono… L'articolo Giallo Caronia, resti ossei a 200 metri dall’autostrada: “Vicenda assurda” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

IlContiAndrea : Complimenti al team di #chilavisto che il 18 agosto ha confezionato la puntata speciale dedicata al giallo di… - Agenzia_Italia : Il giallo di Caronia finisce in tragedia, trovati i resti di Gioele - ilriformista : Una possibile svolta nelle indagini a #Caronia per la scomparsa del piccolo #Gioele - notizie_ : #Caronia - Triste epilogo per il giallo di Caronia: sono stati ritrovati resti umani probabilmente appartenenti al… - MFragasso : RT @msn_italia: Il giallo di Caronia finisce in tragedia -