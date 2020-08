Febbre del Nilo in Italia, salgono già a 10 i ricoverati in ospedale. I sintomi e come si diffonde il virus (Di mercoledì 19 agosto 2020) Mentre l’Italia attende col fiato sospeso una possibile seconda ondata di contagi da Covid-19 un altro incubo si è appena materializzato nel nord Italia. Nell’ospedale Maggiore di Lodi 10 persone sono state ricoverate per la Febbre del Nilo o West Nile Disease. Che ci fosse questo rischio era cosa nota da mesi, come sanno bene i donatori di sangue che da tempo devono rispondere se hanno visitato o meno Paesi dove questa malattia è già ampiamente diffusa. I pazienti, che hanno un’età compresa tra i 49 e i 79 anni si sono presentati accusando mal di testa, Febbre, nausea e vomito, qualcuno con sfoghi sulla pelle ed il più grave con una mielite, ovvero un’infiammazione che colpisce il midollo spinale. Al momento ... Leggi su caffeinamagazine

SkyTG24 : Salgono a 10 i pazienti ricoverati a Lodi per febbre del Nilo - fanpage : Febbre del Nilo, altri dieci ricoverati in ospedale - MediasetTgcom24 : Lodi, 10 persone ricoverate in ospedale per la febbre del Nilo #lodi - WhisperCar : RT @MiyakeEau: Febbre del Nilo, 10 persone ricoverate nel Lodigiano | Sky TG24 - VirgilioZanni : RT @MiyakeEau: Febbre del Nilo, 10 persone ricoverate nel Lodigiano | Sky TG24 -