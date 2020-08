Esclusiva: Genoa, contatti in corso per il ritorno in A di Giovinco (Di mercoledì 19 agosto 2020) Daniele Faggiano lo voleva con forza al Parma. Ma per una questione di budget non fu possibile riportare in Italia Sebastian Giovinco. Ora ci sono margini perché l’operazione venga chiusa dal Genoa: c’è la disponibilità del diretto interessato che ha un contratto importantissimo con l’Al-Hilal. Ma che tornerebbe volentieri in Serie A, spalmando e prolungando l’attuale impegno. Il Genoa ha già mosso i primi passi. Foto: Twitter Al-Hilal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Genoa Esclusiva: Genoa, contatti in corso per il ritorno in A di Giovinco alfredopedulla.com Mercato Genoa, per il dopo Perin Meret o Sepe

E’ molto caldo l’asse di mercato tra il Napoli e il Genoa, dopo anni in cui tra le due squadre sono stati quasi esclusivamente gli affari saltati i veri protagonisti. Non si parla solo di bomber e del ...

Calcio, boom di audience tv in Italia

La somma dell’audience cumulata dai principali player, titolari dei diritti esclusivi per la diffusione in tv delle ... completata fino al mese di giugno, il Genoa denota appeal sia in Europa che in ...

E’ molto caldo l’asse di mercato tra il Napoli e il Genoa, dopo anni in cui tra le due squadre sono stati quasi esclusivamente gli affari saltati i veri protagonisti. Non si parla solo di bomber e del ...La somma dell’audience cumulata dai principali player, titolari dei diritti esclusivi per la diffusione in tv delle ... completata fino al mese di giugno, il Genoa denota appeal sia in Europa che in ...