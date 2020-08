Covid, paura in Sardegna: giovani in fuga senza controlli (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono scappati. Fuggiti. Quando si è sparsa la notizia del Covid-19 nella comitiva dei 40 romani in vacanza a Porto Rotondo in molti hanno deciso di abbandonare l?Isola senza fare il... Leggi su ilmattino

GiovanniToti : Alta la guardia, con prudenza ma con lucidità. Nelle terapie intensive in tutta la #Liguria da questa mattina c'è u… - annatrieste : Guardate io non lo so di dov'è questo signore che ai microfoni del TgR alla domanda sulle misure anti Covid ha dett… - fanpage : Più morti di infarto per paura di #Covid_19 in ospedale. Una vasta ricerca conferma i dati - martinapennisi : RT @chsever: 'In Italia ad avere più paura per il futuro sono le donne: il 67%, contro il 55% degli uomini, ritiene che i propri progetti d… - AndreaMarinelli : RT @chsever: 'In Italia ad avere più paura per il futuro sono le donne: il 67%, contro il 55% degli uomini, ritiene che i propri progetti d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid paura Covid, paura in Sardegna: giovani in fuga senza controlli Il Messaggero Covid a Caserta, boom di contagi: Roccamonfina diventa un focolaio

Boom di contagi a Roccamonfina, dove i sette positivi al Covid ieri sono diventati 16. A dirlo è l'amministrazione comunale attraverso un post sul proprio profilo Facebook. Di questi nuovi contagi, pe ...

Coronavirus e scuola, il pediatra: «Con qualsiasi sintomo è bene restare a casa. No antifebbrili solo per paura»

Professor Alberto Villani, presidente della società italiana di pediatria e membro del Comitato tecnico scientifico, la riapertura delle scuole si accompagna a un rischio inevitabile sul piano dell’au ...

Boom di contagi a Roccamonfina, dove i sette positivi al Covid ieri sono diventati 16. A dirlo è l'amministrazione comunale attraverso un post sul proprio profilo Facebook. Di questi nuovi contagi, pe ...Professor Alberto Villani, presidente della società italiana di pediatria e membro del Comitato tecnico scientifico, la riapertura delle scuole si accompagna a un rischio inevitabile sul piano dell’au ...