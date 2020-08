Coronavirus, in Svizzera altri 311 casi e 2 morti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il numero complessivo di casi dall'inizio dell'emergenza sale a quota 38'760. Sono 19 i nuovi ricoveri Leggi su media.tio.ch

BERNA - Le nuove infezioni da coronavirus nel nostro Paese sono 311 e si segnalano anche 2 nuovi decessi e altre 19 persone ospedalizzate. Questi sono i dati odierni riferiti dal consueto bollettino d ...

Le rimesse dall’estero calano di 800 milioni di euro

La crisi economica indotta dal coronavirus ha colpito duramente anche la diaspora serba e i lavoratori serbi all’estero. A seguito del calo del lavoro, dei salari più bassi e anche dell’alto numeri di ...

