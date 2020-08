Convention dem Usa 2020: i protagonisti di questa sera (Di mercoledì 19 agosto 2020) questa sera si terrà la terza giornata della Convention nazionale del Partito democratico: un evento, quest’anno virtuale, che consacra il ticket Biden-Harris nella corsa per la Casa Bianca. Ieri Joe Biden ha ottenuto ufficialmente la nomination. “È l’onore della mia vita”, ha twittato poco dopo. questa sera toccherà invece a Kamala Harris, la prima donna di origine afroamericana e indiana candidata alla vicepresidenza. È attesissimo il suo discorso. Leggi anche: Convention democratica, secondo giorno: Biden ottiene ufficialmente la nomination. Ma è la moglie la ‘star’ della serata Ma la stella più attesa della serata, soprattutto tra i democratici nostalgici, è ... Leggi su italiasera

