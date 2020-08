Cassa Forense: vertici a rischio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Cassa Forense: il Presidente Nunzio Luciano in TribunaleLa prorogatio del mandatoCassa Forense: elezioni nell'aprile 2021Cassa Forense: il Presidente Nunzio Luciano in TribunaleTorna suDopo la vicenda che ha coinvolto il Consiglio Nazionale Forense, anche il Presidente di Cassa Forense finisce in giudizio per un motivo sostanzialmente analogo, ovvero la prorogatio del mandato attualmente in atto e non prevista dallo Statuto. In pratica, la sua permanenza a capo della gestione dell'Ente di Previdenza degli Avvocati viene ritenuta illegittima e lesiva dei diritti soggettivi di tutti gli iscritti. Questo sostengono i 22 avvocati che hanno adito ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di Roma affinché sia verificata la legittimità del ... Leggi su studiocataldi

