Caso Viviana Parisi e Gioele, trovati resti appartenenti a un bambino (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono stati ritrovati da un carabiniere in congedo alcuni resti umani. La zona del ritrovamento è a poche centinaia di metri dal traliccio sotto cui è stato trovato il cadavere di Viviana Parisi, scomparsa con il figlio il 3 agosto. I resti ritrovati, stando alle prime informazioni, apparterrebbero a un bambino. Ritrovati resti umani Al momento sul luogo del ritrovamento si trova il procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo, la polizia scientifica e i vigili del fuoco del Sapr. Gli investigatori mantengono la calma al momento e tengono a sottolineare che per avere certezza che si tratti del piccolo Gioele è necessario aspettare il riconoscimento, riporta AdnKronos. I ... Leggi su thesocialpost

