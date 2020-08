Brutale aggressione ad una anziana di 85 anni, immagini choc. Arrestato un nordafricano (Video) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Valencia, 19 ago – Sono immagini di una violenza inaudita che stanno indignando la Spagna. Ieri una anziana donna di 85 anni è stata brutalmente aggredita mentre rientrava nella sua abitazione nel centro storico di Valencia. Un uomo l’ha seguita fin dentro il portone per rubarle il portafogli: la donna ha opposto una timida resistenza ma per tutta risposta ha ricevuto un colpo violentissimo in volto, probabilmente una gomitata come si evince dalle immagini, finendo a terra priva di sensi. Il Video è stato ripreso da una telecamera installata dentro l’androne proprio con l’obiettivo di prevenire i furti. L’anziana signora è stata ricoverata in ospedale ma fortunatamente sembra essere fuori pericolo nonostante il trauma cranico. Il ... Leggi su ilprimatonazionale

