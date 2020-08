Atletica, Golden Gala 2020 all’Olimpico: è ufficiale (Di mercoledì 19 agosto 2020) Adesso è anche ufficiale. L’edizione 2020 del Golden Gala Pietro Mennea, tappa del circuito Wanda Diamond League, si terrà nella cornice dello Stadio Olimpico e non sulla pista del vicino Stadio dei Marmi, come stabilito precedentemente. Soddisfatto il presidente federale, Alfio Giomi: “L’ipotesi di far svolgere il Golden Gala allo Stadio dei Marmi è tanto suggestiva quanto valida ma nel momento in cui lo Stadio Olimpico, la casa del meeting intitolato a Pietro Mennea, è tornato utilizzabile, abbiamo deciso di restituirgli il ruolo di cornice dell’evento”. La decisione del cambio di struttura per la rassegna di giovedì 17 settembre è legata ad una serie di motivazioni, a partire dal numero assai più elevato ... Leggi su sportface

