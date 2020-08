Arezzo, rinunciano a bonus Covid: "Datelo a chi sta peggio" (Di mercoledì 19 agosto 2020) La scelta di un gruppo di commercianti di San Giovanni, che potevano beneficiare di un assegno da 2.400 euro. "Abbiamo fermato la pratica ma non chiamateci eroi" Leggi su quotidiano

Bonus? No, grazie. Si sfilano in quattro dalla corsa scatenatasi in tutta Italia al sostegno economico per i "feriti" del Covid. Quattro commercianti, due fratelli e le loro mogli, eredi di un’attivit ...Terranuova Bracciolini (Arezzo),18 agosto 2020 - Si attende solo il comunicato ... Sarà un’altra dolorosa rinuncia per una classica di assoluto prestigio firmata nel 2019 da Nicola Venchiarutti su ...