80 anni dall’assassinio di Trotsky, nella casa-museo in Messico (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ottanta anni dall'assassinio di Leon Trotsky: ucciso brutalmente per ordine di Stalin nel suo rifugio in Messico il 4 agosto del 1940. Le sue esequie radunarono decine di migliaia di persone. Nato Leo Davidovich Bronstein, fu uno dei grandi ideologi della rivoluzione russa; dopo la morte di Lenin nel 1924, Stalin lo esautorò e nel 29 lo costrinse all'esilio. La sua casa in Messico dove abitò dal 37 oggi è un museo. Esiliato, Trotsky continuò a sperare nella sua visione del comunismo; nel 1938 a Parigi fondò la Quarta Internazionale, alternativa alla Terza Internazionale russa di Stalin. Il trotzkismo, ovvero l'ideologia della rivoluzione permanenente planetaria, divenne anatema per lo stalinismo e i suoi ... Leggi su ilfogliettone

Affaritaliani : 80 anni dall'assassinio di Trotsky, nella casa-museo in Messico - aramu_luciano : RT @falcemartello: Evento internazionale – A 80 anni dall’assassinio di Trotskij - di_partito : 20 agosto 1940 - 20 agosto 2020 A 80 anni dall'assassinio di Lev #Trotsky per mano di un sicario di #Stalin, a part… - falcemartello : Evento internazionale – A 80 anni dall’assassinio di Trotskij - arminio567 : Quarant'anni dall'assassinio di John Lennon. In tutto questo tempo, l'avete mai sentita versare una lacrima? -

Ultime Notizie dalla rete : anni dall’assassinio Aggioirnamenti dati Epidemia Coronavirus in Umbria www.quotidianodellumbria.it