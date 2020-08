Youth League 2019/2020, semifinali: tabellone e accoppiamenti (Di martedì 18 agosto 2020) Tutto pronto per le semifinali di Youth League 2019/2020. La competizione giovanile continentale dedicata alle formazioni U19 è pronta ad entrare nel vivo con il rush finale che vedrà protagonista anche l’Inter impegnata nei quarti di finale contro il Real Madrid che ha sconfitto in dieci uomini la Juventus. Una grande occasione per i nerazzurri a caccia del pass per il penultimo atto del torneo contro una tra Salisburgo e Lione. Le semifinali sono in programma sabato 22 agosto a Nyon. tabellone Midtjylland/Ajax-Dinamo Zagabria/Benfica Salisburgo/Lione-Inter/Real Madrid Leggi su sportface

JuventusFCYouth : Il match report di #JuveReal ??? - Inter : ?? | FORMAZIONE #InterSRFC, ecco come scenderanno in campo le due squadre! ?? #UYL ?? #InterYouth ????#FORZAINTER - JuventusFCYouth : #Under19, ?? alla sfida di @UEFAYouthLeague ?? La gallery dell'allenamento di oggi ?? - UBrignone : RT @Sport_Mediaset: Oggi appuntamento con la #YouthLeague?? ?? - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: Oggi appuntamento con la #YouthLeague?? ?? -