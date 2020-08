Virus, linea dura del governo: se i contagi aumentano al via a “zone rosse” e lockdown (Di martedì 18 agosto 2020) CoronaVirus. La situazione attuale nel nostro paese sembra essere sotto controllo anche se la risalita dei contagi, causata soprattutto dai vacanzieri tornati dall’estero, preoccupa molto. Questo potrebbe innescare la tanto temuta seconda ondata nei mesi autunnali. La domanda che in molti si chiedono nelle ultime settimane è: c’è veramente il rischio di un nuovo lockdown? … L'articolo Virus, linea dura del governo: se i contagi aumentano al via a “zone rosse” e lockdown Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Negli ultimi giorni il governo ha inziato ad adottare una linea più dura, non escludendo nuove chiusure territoriali, se necessario per intere regioni, anche contro il pare dei governatori. «Bisogna ...

Coronavirus, oltre 170mila le vittime negli Usa (Johns Hopkins)

