Scuole in sicurezza: mancano ancora i DSGA, appello di Anief al Governo per procedura straordinaria (Di martedì 18 agosto 2020) (Teleborsa) – Per riaprire le Scuole in sicurezza, a settembre, tanti sono gli adempimenti però sono troppo pochi i direttori dei servizi generali e amministrativi in servizio presso le Scuole. Ne mancano più di 3.000, quasi uno su due – afferma Marcello Pacifico presidente nazionale del sindacato della scuola, Anief -. E’ vero c’è un concorso che è stato bandito e si sta avviando alle sue conclusioni, ma non in tutte le regioni – aggiunge il sindacalista – che spiega come ci sono alcune regioni come Lazio, Campania, Emilia Romagna dove o non sono stati pubblicati gli elenchi finali degli ammessi agli orali o laddove sono stati pubblicati ancora gli orari non si sono conoscono o sono in corso di svolgimento. Questo vuol ... Leggi su quifinanza

