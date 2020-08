Portogruaro, 40 migranti in fuga tra i campi: scaricati da un Tir clandestino (Di martedì 18 agosto 2020) Rotta clandestina, a Portogruaro 40 migranti si mettono in fuga dopo essere stati scaricati da un tir. Le forze dell’ordine stanno setacciando l’area interessata e le zone limitrofe: fondamentale sottoporre i clandestini ai controlli anti Covid. Non solo sbarchi. Sono diversi i migranti che, per scappare da una situazione di estremo disagio, cercando quindi di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

