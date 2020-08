Napoli, 17enne ubriaco cade in piscina e va in coma etilico: il racconto del padre (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “È quasi l’alba da ore siamo qui, all’esterno del pronto soccorso di una località di mare, ad aspettare che mio figlio si risvegli. Una festa organizzata in una villa con piscina, lui ci è caduto dentro ubriaco. Maledetto alcol e speriamo solo questo. Per fortuna qualcuno lo ha visto e lo ha tirato su. No, mio figlio non aveva mai bevuto in vita sua. Una corsa con il cuore in gola prima verso la villa e poi dietro l’ambulanza con lui che non ci riconosceva”. Comincia così il racconto dell’ex consigliere comunale dei Verdi, C.A. su Facebook nella notte tra il 14 e il 15 agosto. Il protagonista di questa storia è suo figlio, 17 anni compiuti da qualche mese. ... Leggi su anteprima24

