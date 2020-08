Muore durante un giro sullo scivolo al parco acquatico. È finito in uno dei tubi di sostegno (Di martedì 18 agosto 2020) Un uomo di 32 anni è morto all’inizio di lunedì dopo essere entrato abusivamente in un centro acquatico in Arizona. La tragedia ha avuto inizio quando il 32enne è rimasto intrappolato in una struttura di supporto di uno scivolo d’acqua, così ha detto la Polizia. Un agente di polizia che pattugliava la zona vicino all’Eldorado Aquatic and Fitness Center, a Scottsdale, è stato provvidenziale. L’agente, Brian Reynolds, ha sentito quelle che ha riconosciuto essere deboli chiamate di aiuto verso le 12:20. Circa 15 minuti dopo, è stato stabilito che le chiamate provenissero dall’interno del centro acquatico. Gli agenti hanno impiegato circa un’ora per individuare da dove provenissero le chiamate dall’interno del centro acquatico chiuso, ha ... Leggi su caffeinamagazine

BreakingItalyNe : RAGUSA: Deltaplano a motore durante la fase di decollo si schianta in un campo a Marina di Modica: Muore carbonizza… - AnsaSicilia : Deltaplano cade nel Ragusano, muore il pilota. Vittima è un cinquantenne piemontese. Incidente durante decollo |… - PrimaStampa_eu : Cronaca Siracusa - Muore un bimbo di 2 anni durante disperata corsa in ospedale: è tragedia avvenuta nella mattinat… - Wise_and_Lazy : Tra un po' leggeremo titoli di giornale del tipo 'Colpito al petto muore di covid durante una sparatoria'. Che spasso, amisci. - siracusaoggi : (Dramma a Rosolini, bimbo di due anni muore durante disperata corsa in ospedale) - -

Ultime Notizie dalla rete : Muore durante Tragedia in Calabria, turista muore durante un’immersione Stretto web Bambino di 5 anni muore dopo che i genitori gli hanno dato diossido di cloro per curare il coronavirus

Durante l’interrogatorio effettuato al personale sanitario, secondo quanto riferito dalle autorità, i genitori hanno spiegato di aver dato al figlio diossido di cloro il giorno prima. Dall’ospedale, ...

Modica, incidente in deltaplano: pilota muore carbonizzato

La tragedia è avvenuta durante la fase di decollo del velivolo ... Incidente in deltaplano: 50enne muore carbonizzato Drammatico incidente in deltaplano questa mattina a Marina di Modica, in provincia ...

Durante l’interrogatorio effettuato al personale sanitario, secondo quanto riferito dalle autorità, i genitori hanno spiegato di aver dato al figlio diossido di cloro il giorno prima. Dall’ospedale, ...La tragedia è avvenuta durante la fase di decollo del velivolo ... Incidente in deltaplano: 50enne muore carbonizzato Drammatico incidente in deltaplano questa mattina a Marina di Modica, in provincia ...