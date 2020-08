Katia Pedrotti oggi, quei 2 millimetri in meno fanno gridare allo scandalo: «Voi non ce li avete?» (Di martedì 18 agosto 2020) La famiglia potrebbe essere equiparata a quella del ‘Mulino Bianco’ e la storia di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli paragonata – come accade non di rado – ad “una fiaba diventata realtà”: ma “la classe senza eguali” dell’ex gieffina viene minata oggi dall’ultimo scatto pubblicato su Instagram. Mamma premurosa di Matilda e Tancredi, Katia si abbandona al ristoro lasciandosi immortalare proprio in compagnia dei suoi due figli. “The Simple Life! – scrive la biondissima valtellinese – oggi abbiamo pedalato per ben 40 km tra le campagne olandesi, mulini a vento, canali e paesini talmente belli da sembrare dipinti! Ma ora, il gelato ci sta tutto!”. Leggi anche >> Anna Safroncik oggi, ‘armi ... Leggi su urbanpost

gigipaulsen : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 4 (2004): l’iconica amicizia tra Katia Pedrotti e Patrick Ray Pugliese - Delena46169552 : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 4 (2004): l’iconica amicizia tra Katia Pedrotti e Patrick Ray Pugliese - Debina87 : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 4 (2004): l’iconica amicizia tra Katia Pedrotti e Patrick Ray Pugliese - Crystel_Stella : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 4 (2004): l’iconica amicizia tra Katia Pedrotti e Patrick Ray Pugliese - RubySussex : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 4 (2004): l’iconica amicizia tra Katia Pedrotti e Patrick Ray Pugliese -

Ultime Notizie dalla rete : Katia Pedrotti Gf, ricordate Katia Pedrotti? Seno e naso rifatti: oggi a 41 anni non è più la... LettoQuotidiano È stata la vincitrice del Grande Fratello 4, sapete com’è diventata? Gli scatti social

È stata la vincitrice del Grande Fratello 4, ma sapete come è diventata oggi? Ecco gli scatti condivisi sul suo canale social ufficiale. Sapete com’è diventata oggi la vincitrice del Grande Fratello ...

ROF: Ferragosto in Piazza del Popolo con Il viaggio a Reims, continua la tradizione del festival

PESARO – Può essere un Ferragosto particolare quello che consente il Rossini Opera Festival agli appassionati, ma anche ai curiosi: una sera con tre ore di bella musica e tante voci interessanti nella ...

È stata la vincitrice del Grande Fratello 4, ma sapete come è diventata oggi? Ecco gli scatti condivisi sul suo canale social ufficiale. Sapete com’è diventata oggi la vincitrice del Grande Fratello ...PESARO – Può essere un Ferragosto particolare quello che consente il Rossini Opera Festival agli appassionati, ma anche ai curiosi: una sera con tre ore di bella musica e tante voci interessanti nella ...