Grande Fratello: Daniela Martani insulta Chiara Ferragni e Giulia De Lellis (Di martedì 18 agosto 2020) L’ex concorrente del Grande Fratello ha inscenato una polemica assurda innescata dopo la pubblicazione del video in cui si rifiuta di indossare la mascherina mentre si imbarca sul traghetto per la Sardegna con la macchina I commenti che l’ex gieffina ha ricevuto sul video l’hanno fatta infuriare e ha risposto: “Voi di Instagram evidentemente siete un popolo di lobotomizzati. Vi meritate Chiara Ferragni, Giulia De Lellis,Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

repubblica : Serena Enardu, la gaffe dell'ex 'Grande Fratello': una festa con la svastica - Pons_Barbi : @OverlookHotel71 L'ex sindacalista-hostess alitalia, amica di Giletti e concorrente del Grande Fratello. Credo che… - ElenaMarino17 : RT @launellGb: Dite a #Conte & la sua cricca che l’#Italia non è il set del Grande Fratello. Gli Italiani sono veri e capiscono i trucchi d… - romanoziroldo : @FmMosca Qui in Italia invece tutti quelli dello spettacolo sono tutti di sx , ed e per questo che di spettacolo ce… - mediterranew : Antonella Elia opinionista al Grande Fratello Vip... -