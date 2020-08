Deathloop: il gioco è stato posticipato al Q2 del 2021 (Di martedì 18 agosto 2020) Arriva l’ennesimo gioco rinviato di questo periodo. Anche Deathloop subisce la stessa sorte degli altri, posticipato al prossimo anno Un altro gioco previsto per quest’anno viene rimandato al 2021. Purtroppo il 2020 sembra non aver risparmiato proprio nessuno nell’ambiente videoludico (e non solo ovviamente). Anche Deathloop purtroppo deve rinunciare alla sua uscita per la fine di quest’anno e rimandare al secondo quadrimestre del 2021. Le console next gen sembrano essere sempre di più prive di titoli pronti per il lancio. Non si salva nessuno, anche Deathloop posticipato al 2021 Purtroppo Microsoft non è la sola a trovarsi in difficoltà con i titoli di lancio di Series X ... Leggi su tuttotek

È nostra volontà fare in modo che Deathloop sia un gioco in vero stile Arkane e che vi porti in luoghi mai visti prima in un nuovo mondo dallo stile unico.” “Al tempo stesso, la salute e la sicurezza ...

