Damiano Er Faina e il video delle polemiche: «Avete chiuso le discoteche? Nun v’azzardate a riaprire le scuole» (Di martedì 18 agosto 2020) Impossibile non notare un video da oltre mezzo milione di like su Instagram. Damiano Er Faina è uno youtuber molto famoso tra i ragazzi, che lo seguono e che prendono esempio da lui e dal suo modo di pensare. Ecco perché va sottolineato il consenso che ha ricevuto un video di protesta durissima contro il governo che ha chiuso le discoteche e che, il 14 settembre, punta alla riapertura generalizzata delle scuole. LEGGI ANCHE > La protesta di Daniela Santanchè che manterrà aperto il suo locale (esattamente come dice l’ordinanza) Damiano Er Faina e l’attacco al governo per la chiusura delle discoteche Damiano Er ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : Oltre 500mila like per il video di #ErFaina sulle discoteche e le scuole impongono una riflessione e richiedono una… - Im_ImErUb : RT @femmefleurie: Damiano Er faina indignato per la chiusura delle discoteche, ora vuole anche la chiusura delle scuole perché per lui è la… - xshashiii : RT @HYPEB1TCH: Damiano Er Faina che “avete chiuso le discoteche mo chiudete pure le scuole che tanto fanno pure schifo” da tipico 15enne in… - simoneruvioli : RT @femmefleurie: Damiano Er faina indignato per la chiusura delle discoteche, ora vuole anche la chiusura delle scuole perché per lui è la… - momondipity_ : RT @HYPEB1TCH: Damiano Er Faina che “avete chiuso le discoteche mo chiudete pure le scuole che tanto fanno pure schifo” da tipico 15enne in… -