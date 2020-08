Covid, Draghi: «A rischio il futuro dei giovani. Bisogna dar loro di più» (Di martedì 18 agosto 2020) L’ex governatore della Bce al meeting di Rimini punta l’attenzione su istruzione e formazione per far ripartire il Paese Leggi su corriere

RIMINI - "Ai giovani bisogna dare di più": dopo la catastrofe della pandemia bisogna affrontare la fase difficile e disseminata di insidie della ricostruzione, che dovrà essere improntata alla ...Lo ha detto Mario Draghi, ex presidente della Bce, al Meeting per l'amicizia fra i popoli a Rimini. "Ma non dobbiamo rinnegare i nostri principi. Dalla politica economica ci si aspetta che non ...