Coronavirus: prestigioso riconoscimento per l’algoritmo gestionale contro il Covid sviluppato a Sassari (Di martedì 18 agosto 2020) Ha dimostrato di essere un valido supporto decisionale per i pazienti con patologie acute che necessitano di ricovero ospedaliero. L’algoritmo decisionale contro il Covid-19, sviluppato all’interno della struttura di Pronto soccorso e Medicina d’urgenza dell’Ospedale Civile SS. Annunziata di Sassari, torna a far parlare di sé. E questa volta grazie alla rivista “Italian Journal of Emergency Medicine” che questo mese ha pubblicato l’articolo “Dealing with patients with suspected Covid-19 active infection: a challenge for emergency physicians” (Come affrontare i pazienti con sospetta infezione attiva Covid: una sfida per il medico d’urgenza) e firmato dai medici della struttura sassarese Francesco Bella, Chiara Pes, ... Leggi su meteoweb.eu

2essera : RT @perazzi_alessia: Coronavirus e 5G, in USA prestigioso istituto tecnologico svela: “in atto il più grande esperimento medico non etico d… - Faby7Roma3 : RT @perazzi_alessia: Coronavirus e 5G, in USA prestigioso istituto tecnologico svela: “in atto il più grande esperimento medico non etico d… - Krazy9Kat : RT @perazzi_alessia: Coronavirus e 5G, in USA prestigioso istituto tecnologico svela: “in atto il più grande esperimento medico non etico d… - avvmacellaro : RT @perazzi_alessia: Coronavirus e 5G, in USA prestigioso istituto tecnologico svela: “in atto il più grande esperimento medico non etico d… - zziocane66 : RT @perazzi_alessia: Coronavirus e 5G, in USA prestigioso istituto tecnologico svela: “in atto il più grande esperimento medico non etico d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus prestigioso LOCANA – La “traversata” di Mattia Barlocco partirà da Locana il 19 agosto ObiettivoNews Favolacce, Volevo nascondermi e Martin Eden fra i primi selezionati per gli EFA 2020

Gli European Film Awards 2020 annunciano una prima parte dei film selezionati che concorreranno al prestigioso riconoscimento ... A causa dell’emergenza Covid-19 e alle relative restrizioni, la lista ...

Elezioni a Sant’Agata de’ Goti, Giannetta Fusco in campo con Carmine Valentino

Fra le iniziative, che hanno riscosso un grande successo, spesso realizzate con fondi europei, mi piace ricordare le Giornate della Bandiera Arancione, Tufacea, Sant’Agata città in festa, Storie di ...

Gli European Film Awards 2020 annunciano una prima parte dei film selezionati che concorreranno al prestigioso riconoscimento ... A causa dell’emergenza Covid-19 e alle relative restrizioni, la lista ...Fra le iniziative, che hanno riscosso un grande successo, spesso realizzate con fondi europei, mi piace ricordare le Giornate della Bandiera Arancione, Tufacea, Sant’Agata città in festa, Storie di ...