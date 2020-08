Coronavirus, è guerra a chi prova a tornare alla normalità (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo i runner e i frequentatori di aperitivi, l’opinione pubblica, sapientemente sobillata dalle dichiarazioni del governo e da una certa stampa, ha individuato il nuovo capro espiatorio su cui scaricare l’incapacità e l’inettitudine di chi ci governa: i giovani. Il mantra delle ultime settimane è attribuire la colpa per l’aumento dei contagi alle nuove generazioni additate come irresponsabili perché scelgono di andare in vacanza all’estero (legalmente) o perché trascorrono le proprie serate in discoteca (legalmente). Se la legge lo permette, i giovani hanno il diritto e la libertà di scegliere come passare il proprio tempo libero senza subire il linciaggio mediatico e i giudizi dei moralisti della domenica. Anche perché, se proprio volessimo prendercela con qualcuno, dovremmo farlo con chi ha riaperto le ... Leggi su nicolaporro

RaiNews : Il rischio è 'arrivare a ridosso della riapertura delle scuole con un numero di casi di #coronavirus che la rendere… - chiaramicalizz : Alla guerra si aggiungono: - una violenta epidemia di #colera che attanaglia il Paese dal settembre del 2016; - la… - rossellapoli1 : @DarkLadyMouse @brigitte_gio @GiuseppePurpari Ah. Cmq anche la maggioranza dei raffreddori è causata da un virus de… - Phaelon2 : @GuidoCrosetto @Capezzone Soprattutto quando ha detto che l'immenso debito pubblico causato dal coronavirus dovrà e… - Gianluc68325330 : RT @IlPrimatoN: Gestori delle discoteche sul piede di guerra, chiedono la riapertura immediata -