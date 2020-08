Calciomercato Parma – Il futuro di Bruno Alves (Di martedì 18 agosto 2020) Arrivano indiscrezioni dal Portogallo per un ritorno in patria del difensore Bruno Alves con la maglia del Boavista. Il Boavista, grazie alla nuova proprietà, starebbe puntando sull’esperto difensore per portare la sua esperienza in un club ambizioso e in una squadra a cui mancano elementi di spessore. Al momento non ci sarebbe alcuna trattativa in corso con il Boavista ma sembrerebbe che il club portoghese abbia già fatto una proposta al giocatore, il quale starebbe valutando il nuovo progetto Parma prima di prendere una decisione. Bruno Alves, arrivato al Parma nel 2018 e alla soglia dei 39 anni, si è reso protagonista dell’ennesima ottima stagione, come dimostrato dalle 31 partite giocate dal primo minuto in campionato sulle 33 giornate totali a cui ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Parma, per #BrunoAlves c'è il #Boavista. Il giocatore riflette - DFBFC94 : RT @DiMarzio: #Parma, per #BrunoAlves c'è il #Boavista. Il giocatore riflette - FilippoRubu00 : ??#Parma, Bruno #Alves ????potrebbe lasciare dopo due stagioni. Il difensore attirato dal progetto #Boavista, che cerc… - kupaleon : RT @DiMarzio: #Parma, per #BrunoAlves c'è il #Boavista. Il giocatore riflette - UgoBaroni : RT @DiMarzio: #Parma, per #BrunoAlves c'è il #Boavista. Il giocatore riflette -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Parma Parma, confermato D'Aversa Calciomercato.com Klas Ingesson, 'Il Gigante buono': dal 3° posto a USA '94 alla lotta impari con la malattia

Il mediano di Ödeshög debutta con la nuova maglia il 21 gennaio nel pareggio per 1-1 contro il Parma, e totalizza 19 presenze e una ... prima di dire basta con il calcio giocato. Smessi i panni del ...

Milan: altri tre giocatori richiesti dal Torino

Oggi visite mediche per Ricardo Rodriguez, saranno ufficiali i rinnovi di Ansaldi e Ujkani. Seguito con attenzione il portiere Sepe (Parma), per il quale il Toro è la prima scelta.

Il mediano di Ödeshög debutta con la nuova maglia il 21 gennaio nel pareggio per 1-1 contro il Parma, e totalizza 19 presenze e una ... prima di dire basta con il calcio giocato. Smessi i panni del ...Oggi visite mediche per Ricardo Rodriguez, saranno ufficiali i rinnovi di Ansaldi e Ujkani. Seguito con attenzione il portiere Sepe (Parma), per il quale il Toro è la prima scelta.