Beffa per Di Maio-Lamorgese: patto di Tunisi coi dl Sicurezza (Di martedì 18 agosto 2020) Mauro Indelicato Lega e Fratelli d'Italia, il giorno dopo la visita di Di Maio e Lamorgese a Tunisi, tuonano contro l'attuale maggioranza: "I milioni che daremo ai Tunisini per frenare l'immigrazione sono figli del risparmio attuato grazie ai decreti Sicurezza" Dopo la visita di ieri dei ministri Di Maio e Lamorgese a Tunisi, torna a tenere banco in ambito politico la questione relativa ai decreti Sicurezza. Le norme, volute principalmente durante il governo gialloverde dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini, oggi sono messe in discussione dall'attuale maggioranza. Secondo la Lega, in un momento caratterizzato da massicci afflussi di migranti soprattutto dalla Tunisia, mettere nell'agenda politica ... Leggi su ilgiornale

TuttoMercatoWeb : ?? #Atalanta, che accoglienza per la squadra al ritorno a Bergamo dopo la beffa in #ChampionsLeague - Stoico26356790 : RT @IsabellaRauti: Il danno e la beffa. Per colpa di un #governo incapace di chiudere i porti, l’#Italia pagherà la #Tunisia per tentare di… - manu_etoile : RT @IsabellaRauti: Il danno e la beffa. Per colpa di un #governo incapace di chiudere i porti, l’#Italia pagherà la #Tunisia per tentare di… - sscalcionapoli1 : Incredibile beffa Lazio, sfuma David Silva: ha firmato per la Real Sociedad #calciomercato - FDI_Parlamento : RT @IsabellaRauti: Il danno e la beffa. Per colpa di un #governo incapace di chiudere i porti, l’#Italia pagherà la #Tunisia per tentare di… -

Ultime Notizie dalla rete : Beffa per Beffa per Di Maio-Lamorgese: patto di Tunisi coi dl Sicurezza il Giornale Agresti: “Uno come Silva non lo ritrovi. Reazione di Tare strana, ricordiamoci di Milinkovic”

Stefano Agresti è intervenuto ai microfoni di RadioRadio Lo Sport per commentare il clamoroso voltafaccia di Silva. Era tutto fatto, i contratti erano già stati inviati all’entourage del calciatore.

David Silva alla Real Sociedad, furia Tare e risposta: "Possono dire quello che vogliono..."

Un colpo di scena di mercato in extremis, una dolorosa beffa per la Lazio: dopo settimane di trattative alla fine David Silva ha scelto di tornare in Spagna per vestire la maglia della Real Sociedad.

Stefano Agresti è intervenuto ai microfoni di RadioRadio Lo Sport per commentare il clamoroso voltafaccia di Silva. Era tutto fatto, i contratti erano già stati inviati all’entourage del calciatore.Un colpo di scena di mercato in extremis, una dolorosa beffa per la Lazio: dopo settimane di trattative alla fine David Silva ha scelto di tornare in Spagna per vestire la maglia della Real Sociedad.