Barcellona, intervento ok per Ter Stegen: i tempi di recupero (Di martedì 18 agosto 2020) Il Barcellona ha comunicato che l’intervento chirurgico al tendine rotuleo del ginocchio destro di Marc Andrè Ter Stegen è perfettamente riuscito. Il club blaugrana ha inoltre comunicato i tempi di recupero del portiere, che sono stimati in circa due mesi e mezzo. L’operazione era stata programmata e anticipata dopo la prematura eliminazione del Barcellona per mano del Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League. Leggi su sportface

Javi_Pastore : Ciao !! Ieri ho finito l’intervento all’anca al quale mi sono sottoposto qui a Barcellona. È andato tutto bene, a p… - sportface2016 : #Barcellona Perfettamente riuscito l'intervento di #TerStegen, il club comunica anche i tempi di recupero per il po… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Marc-André #terStegen si opererà nella giornata di oggi al tendine rotuleo del ginocchio. Dopo una stagione con numeros… - CalcioPillole : Marc-André #terStegen si opererà nella giornata di oggi al tendine rotuleo del ginocchio. Dopo una stagione con nu… - sportface2016 : #Barcellona Intervento al ginocchio destro per #TerStegen -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona intervento Barcellona, Ter Stegen si opera al ginocchio: “Intervento precauzionale” ItaSportPress Mercato: Pedro primo colpo della nuova Roma, è derby per David Silva

ROMA – E’ un lunedì da Roma capitale nel calcio, quello del dopo Ferragosto. Quasi in contemporanea con l’annuncio del passaggio di proprietà dl club al Friedkin Group, è sbarcato a Ciampino Pedro: l’ ...

Ter Stegen, il portiere si dovrà operare al tendine rotuleo: il comunicato

Il Barcellona ha comunicato attraverso il proprio sito che il portiere Ter Stegen si dovrà operare al tendine rotuleo del ginocchio Il Barcellona ha annunciato sul proprio sito che Ter Stegen si dovrà ...

ROMA – E’ un lunedì da Roma capitale nel calcio, quello del dopo Ferragosto. Quasi in contemporanea con l’annuncio del passaggio di proprietà dl club al Friedkin Group, è sbarcato a Ciampino Pedro: l’ ...Il Barcellona ha comunicato attraverso il proprio sito che il portiere Ter Stegen si dovrà operare al tendine rotuleo del ginocchio Il Barcellona ha annunciato sul proprio sito che Ter Stegen si dovrà ...