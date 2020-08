Bambino morto | genitori lo nascondono in secchio di catrame (Di martedì 18 agosto 2020) Orribile scoperta della polizia che viene a conoscenza di un Bambino morto tenuto nascosto all’interno di un secchio di catrame dalla mamma e dal papà. La polizia del Texas ha arrestato una coppia contro la quale ci sono gravissimi indizi i colpevolezza in merito a quanto successo al loro Bambino morto e tenuto nascosto all’interno … L'articolo Bambino morto genitori lo nascondono in secchio di catrame è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

