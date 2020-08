Xbox Series X, Xbox One e xCloud con un accesso contemporaneo su più apparecchi? (Di lunedì 17 agosto 2020) Uno dei maggiori svantaggi di Project xCloud in questo momento è che utilizza l'account Xbox Live, il che significa che quando accedete sul vostro telefono, venite disconnessi da altri dispositivi. Per alcune configurazioni domestiche familiari, questo nega uno dei migliori casi per xCloud: lasciare che la famiglia guardi Netflix o Disney + sulla vostra console mentre giocate su smartphone o tablet: a quanto pare però questo sta per cambiare.Di recente, sembra che Microsoft si sta preparando a rimuovere questa restrizione su Xbox Live, consentendo fare log-in su diversi dispositivi e piattaforme. Sarete comunque in grado di avviare i giochi su un dispositivo alla volta utilizzando il vostro account, ma questo nuovo sistema significa che sarete in grado di giocare ai ... Leggi su eurogamer

