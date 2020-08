Vicenza, fermo del giovane di colore con stretta al collo. Parla il questore: “Ci sarà un’indagine interna ma non è razzismo” (Di lunedì 17 agosto 2020) Nei gironi scorsi, nel centro di Vicenza, un giovane di colore era stato fermato da un poliziotto con una presa al collo. Il ragazzo, in centro con la sua compagnia, non aveva voluto consegnare i documenti. Ne era nato un parapiglia, culminato con una stretta al collo del poliziotto nei confronti del giovane, poi condotto in questura. Dopo quell’episodio è scattata un’indagine interna e a distanza di qualche giorno Parla il questore: “Non si tratta di razzismo”. L'articolo Vicenza, fermo del giovane di colore con stretta al collo. Parla il questore: ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Poliziotto prende per il collo un ragazzo nero: la lite prima del fermo - ilfattovideo : Vicenza, fermo del giovane di colore con stretta al collo. Parla il questore: “Ci sarà un’indagine interna ma non è… - 007Vincentxxx : RT @AgenziaVISTA: #Fermo della Polizia con presa al collo a #Vicenza, il questore: 'Non è #razzismo' - AgenziaVISTA : #Fermo della Polizia con presa al collo a #Vicenza, il questore: 'Non è #razzismo' - Tullia01 : RT @repubblica: Poliziotto prende per il collo un ragazzo nero: la lite prima del fermo -

Ultime Notizie dalla rete : Vicenza fermo Fermo di polizia a Vicenza: non siamo mica gli americani AgoraVox Italia Travolge con l'auto e uccide una ragazza di 15 anni. Poi non si ferma e continua la corsa, carabinieri sulle tracce del pirata

VICENZA. Drammatico incidente ieri sera nel vicentino ad Arzignano dove una ragazza di soli 15 anni è stato investita e uccisa da un'auto. La persona che l'ha travolta non si è poi fermata ma ha conti ...

Vicenza, pirata della strada travolge e uccide una 15enne: è fuggito dopo l’incidente

Un ragazza di 15 anni è morta nella serata di ieri ad Arzignano, in provincia di Vicenza, dopo essere stata travolta da un’auto che procedeva a velocità elevata in via Broggia, in un tratto di collina ...

VICENZA. Drammatico incidente ieri sera nel vicentino ad Arzignano dove una ragazza di soli 15 anni è stato investita e uccisa da un'auto. La persona che l'ha travolta non si è poi fermata ma ha conti ...Un ragazza di 15 anni è morta nella serata di ieri ad Arzignano, in provincia di Vicenza, dopo essere stata travolta da un’auto che procedeva a velocità elevata in via Broggia, in un tratto di collina ...