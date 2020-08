Svelati data e teaser di Enola Holmes su Netflix, parte l’avventura di Millie Bobby Brown e Henry Cavill (video) (Di lunedì 17 agosto 2020) Netflix esordisce con oEaln mlseHo: terénvti etmestreb e, nel pieno spirito di mistero e avventura alla base della storia che intende raccontare, tocca risolvere l'anagramma per cavarne il messaggio. Enola Holmes, il tanto anticipato film sulla sorella minore del più celebre Sherlock, arriverà su Netflix il 23 settembre. Si tratta di un giallo-avventura dinamico, nel quale il più grande investigatore del mondo si trova alle prese con il rivale più temibile incontrato fino a quel momento: la sorella adolescente. La storia, ispirata ai contenuti del romanzo The Case of the Missing Marquees: An Enola Holmes Mystery di Nancy Springer, è ambientata nell'Inghilterra del 1884. In un mondo che sta per trasformarsi, Enola ... Leggi su optimagazine

