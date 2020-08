Spider-Man: una fan art riunisce Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland (Di lunedì 17 agosto 2020) Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland dominano la scena nella fan art che immagina un film di Spider-Man con tutti e tre i suoi interpreti cinematografici. Una nuova fan art condivisa sui social, immagina un film nel quale vengono riuniti i tre attori che hanno interpretato Spider-Man al cinema, ovvero Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. Amanti del cinema e soprattutto appassionati di cinecomic continuano da tempo a confrontarsi sul personaggio di Spider-Man e quindi sugli attori che dall'inizio degli anni duemila ad oggi lo hanno interpretato sul grande schermo. Ci si chiede ad esempio quale sia l'età adatta per rimanere più fedeli alla ... Leggi su movieplayer

Amanti del cinema e soprattutto appassionati di cinecomic continuano da tempo a confrontarsi sul personaggio di Spider-Man e quindi sugli attori che dall'inizio degli anni duemila ad oggi lo hanno int ...