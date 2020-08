Siamo tutti “avanzi di balera” (Di lunedì 17 agosto 2020) In Italia abbiamo almeno un talento: trasformare ogni accadimento in un tema di propaganda e di campanilismo. Gli italiani essenzialmente tifano: non hanno voglia di perdere tempo a leggere, a confrontare diverse opinioni, a capire. Non sono curiosi, non interessa loro altro che scegliere una posizione comodamente fra quelle che zelanti fornitori, in genere di opposta matrice politica, servono loro sulle prime pagine dei giornali. E’ così anche con la farsa delle discoteche: stigmatizzate come luoghi di “unzione” e contagio, simbolo della deboscia giovanile, hanno generato scandalo ed ora vanno represse (insieme ai debosciati). Un’assurdità e provo a spiegarvi perchè. In linea teorica ogni luogo in cui ci si riunisce (compreso il bar sotto casa) è pericoloso: che differenza c’è fra un vagone della metropolitana e una ... Leggi su romadailynews

ElettraLambo : Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid... riconosco che non é il momento... ci é s… - PescaraCalcio : È stata una stagione difficile e deludente, ma siamo ancora qui per i nostri Tifosi e per la nostra Città. Grazie a… - Corriere : «La chiusura delle discoteche era improcrastinabile, siamo pronti ad altre restrizioni se la situazione dovesse peg… - FalzoniGisella : @carlo_taormina ha avuto minacce ? ma ci vogliono ergastolani pe sempre ? che chiudano le frontiere e rimandino i n… - serafinehogws : @ollarehogws @oliverhogws SI MA SIAMO ARRIVATE COMUNQUE CHI CI FERMA AAAAAA VIVA I POKEMON TOSTI E PROROMPENTI TUTT… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo tutti "Sfida per cinque, siamo tutti operai" il Resto del Carlino A Bolgheri in una ex cava una cantina da 15 milioni di euro

La location è d'eccezione: siamo nell'ex cava di arenaria di Cariola, dismessa da oltre 30 anni, a Bolgheri. Il progetto è stato approvato dalla Regione e dal Comune di Castagneto Carducci nel 2018 e ...

Locatelli (Cts): «Riaprire la scuola a tutti i costi». I contagi? «Il 25-40% tornati da viaggi, 3-5% dai migranti»

«Riapriremo le scuole ad ogni costo. I contagi aumentano ma siamo ancora in vantaggio e possiamo contenere l’epidemia», non drammatizza troppo sui numeri Franco Locatelli, presidente del Consiglio Sup ...

La location è d'eccezione: siamo nell'ex cava di arenaria di Cariola, dismessa da oltre 30 anni, a Bolgheri. Il progetto è stato approvato dalla Regione e dal Comune di Castagneto Carducci nel 2018 e ...«Riapriremo le scuole ad ogni costo. I contagi aumentano ma siamo ancora in vantaggio e possiamo contenere l’epidemia», non drammatizza troppo sui numeri Franco Locatelli, presidente del Consiglio Sup ...