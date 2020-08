Ritorno in classe a settembre? Ecco la guida dell’Anp per i presidi (Di lunedì 17 agosto 2020) In mezzo a tanta confusione sul Ritorno in classe a settembre, l’Anp propone un vademecum che riassume le decisioni già prese e i dubbi irrisolti. Il tempo scorre e settembre è alle porte. E con l’arrivo di settembre comincia anche la grande sfida di questo autunno: far ripartire le scuole senza dare in pasto milioni … L'articolo Ritorno in classe a settembre? Ecco la guida dell’Anp per i presidi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Corriere : Ritorno a scuola, in classe con o senza mascherina? L’ipotesi di regole diverse tra le Regioni - Corriere : Potrebbero esserci zone «rosse» in cui ci saranno più restrizioni - PaolaPisano_Min : Per il ritorno a scuola il Comitato Tecnico Scientifico raccomanda fortemente l’utilizzo di @immuni_app da parte de… - rep_milano : I cartelli in corridoio per indicare le regole della prevenzione: l'idea della scuola di Milano per il ritorno in c… - infoitinterno : Aule | orari | banchi | il manuale dei presidi sul ritorno in classe -