Raffaella Mennoia contro i carnisti fuori Uomini e Donne: “sono prigionieri della…” (Di lunedì 17 agosto 2020) Raffaella Mennoia si scaglia contro i carnisti durante la giornata di ieri lasciando i suoi fan molto stupiti. Non è la prima volta che l’autrice di Uomini e Donne corre in difesa degli animali e cerca di sensibilizzare quest’argomento a lei molto importante. Ieri la stessa Raffaella si è mostrata stanca delle tantissime persone che si reputano animalisti ma che, allo stesso tempo mangiano carne di maiale utilizzando la scusa che proprio quel tipo di animale è stato per questo. Parole che hanno spinto l’autrice Mediaset a dire la sua ma soprattutto ad accusare gli stessi carnisti di essere persone affette da dissonanza cognitiva. Quali sono state le sue parole? Raffaella Mennoia ... Leggi su giornal

infoitcultura : Raffaella Mennoia si mostra indignata | La verità sui carnisti fuori da Temptation Island - zazoomblog : Raffaella Mennoia furia incontenibile sul web L’autrice di Uomini e Donne contro gli influencer - #Raffaella… - val_lui : La Brambilla risponde all'appello di Raffaella Mennoia: 'E' uno scandalo' - zazoomblog : Raffaella Mennoia consiglio per gli uomini Rapporti difficili fuori Uomini e Donne - #Raffaella #Mennoia #consiglio… - lauramartinagr : RT @trash_italiano: 2020 E RAFFAELLA MENNOIA NON HA ANCORA COMPRATO UNA TELECAMERA PER LA CASA DEI SINGLE. #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Mennoia Raffaella Mennoia si mostra indignata | La verità sui carnisti fuori da Temptation Island MeteoWeek Raffaella Mennoia furia incontenibile sul web | L’autrice di Uomini e Donne contro gli influencer

L’autrice di Uomini e Donne si mostra particolarmente indignata per le tantissime influencer che nelle ultime settimane sono riuscite a dare il cattivo esempio ai loro fan, adottando la movida senza n ...

Raffaella Mennoia si mostra indignata | La verità sui carnisti fuori da Temptation Island

L’autrice di Temptation Island è pronta a ripartire per la seconda edizione che andrà in onda il nove settembre su Canale 5. L’edizione interamente Nip verrà condotta da Alessia Marcuzzi che, cercherà ...

L’autrice di Uomini e Donne si mostra particolarmente indignata per le tantissime influencer che nelle ultime settimane sono riuscite a dare il cattivo esempio ai loro fan, adottando la movida senza n ...L’autrice di Temptation Island è pronta a ripartire per la seconda edizione che andrà in onda il nove settembre su Canale 5. L’edizione interamente Nip verrà condotta da Alessia Marcuzzi che, cercherà ...