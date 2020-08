Parco Le Cornelle, nuovi esemplari di gnu e tigri dell'Amur (Di lunedì 17 agosto 2020) Bergamo, 17 agosto 2020 - Al Parco Faunistico Le Cornelle le novità e le scoperte non finiscono mai. Ogni esemplare, habitat e area parla non solo della specie, delle sue origini e caratteristiche, ma ... Leggi su ilgiorno

Un nuovo esemplare maschio di gnu e due femmine di tigre dell’Amur si aggiungono agli ospiti del Parco Faunistico Le Cornelle. Due new entry che fanno volare i visitatori rispettivamente in Russia e i ...Bergamo, 17 agosto 2020 - Scoperta è la parola d’ordine al Parco Faunistico Le Cornelle. Ogni esemplare, habitat e area parla non solo della specie, delle sue origini e caratteristiche, ma anche delle ...