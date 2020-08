Ondata di scioperi in Bielorussia, anche la tv di Stato (Di lunedì 17 agosto 2020) ANSA, - MOSCA, 17 AGO - I lavoratori bielorussi sono in sciopero e si stanno riunendo in comitati. Lo ha detto il portale internet Tut.by. Secondo il portale, i dirigenti delle imprese hanno avuto un ... Leggi su corrieredellosport

MOSCA, 17 AGO - I lavoratori bielorussi sono in sciopero e si stanno riunendo in comitati. Lo ha detto il portale internet Tut.by. Secondo il portale, i dirigenti delle imprese hanno avuto un altro ...

Un immenso fiume bianco rosso ha colorato la più grande ondata di proteste in Bielorussia. In decine di migliaia si sono riversati ieri nelle strade di Minsk contro il colpo di mano dell’ultimo dittat ...

