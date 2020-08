Noi giovani in ostaggio nell’Italia di Pinocchio. Non rinunceremo a vivere in nome della paura (Di lunedì 17 agosto 2020) Roma, 17 ago – Il nuovo Dpcm parla chiaro ed è molto strano. Abituati come siamo a fiumi di chiacchiere e decreti supercazzola degni della migliore tradizione cinematografica all’italiana, questa laconicità mette quasi paura. Obbligo di mascherina all’aperto, dalle 18.00 alle 06.00 e discoteche chiuse. Punto e basta, fino al 7 settembre. Lo hanno chiamato decreto anti-movida, forse per strizzare l’occhio a quel perbenismo tutto nuovo sorto dalle ceneri (materiali ed umane) del primo lockdown, che ha identificato nel giovane italiano il primo nemico per la salute nazionale. I vecchi “localari” di Ibiza ora sono la nuova buoncostume A quanto pare il coronavirus ora colpisce di notte, possibilmente agghindato per andare a ballare: possiamo vederlo seduto al bancone o in mezzo alla ressa che cerca di ... Leggi su ilprimatonazionale

La movida "selvaggia" provoca la chiusura delle discoteche. Il governo ha deciso di sospendere (almeno fino al 7 settembre) tutte le attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali assi ...

Pieno consenso dell'OMCeO di Benevento all'ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, che chiude le discoteche e impone l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi e negli orari della ...

