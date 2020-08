Letizia di Spagna sulla figlia Leonor: «Farà quello che deve, non quello che vuole» (Di lunedì 17 agosto 2020) La famiglia reale spagnola prova ad andare oltre gli scandali. Allontanato, almeno per un po’, il pensiero del re emerito Juan Carlos, che ad Abu Dhabi dorme in una suite da 11mila euro a notte (riuscirà a fare sonni sereni o sarà perseguitato dal’incubo della suprema corte che indaga per evasione fiscale?) il resto di casa borbone è tra le mura rassicuranti del palazzo di Marivent, a Maiorca, come ogni estate. Leggi su vanityfair

