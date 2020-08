Lazio beffata, David Silva va alla Real Sociedad (Di lunedì 17 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 17 AGO - Lazio beffata, perché David Silva ha deciso di tornare in patria e giocherà nella Real Sociedad. Il club di San Sebastiàn ha infatti annunciato, con un video sul proprio profilo ... Leggi su corrieredellosport

David Silva saluta il Manchester City dopo 10 anni e torna in Spagna: c'è la firma con la Real Sociedad, beffata la Lazio. David Silva saluta il Manchester City dopo 10 anni e torna in Spagna: c'è la ...La Real Sociedad sta per annunciare la firma di David Silva per la prossima stagione. Il giocatore aveva appena lasciato il Manchester City, dopo 10 stagioni e il club spagnolo è riuscito a convincerl ...