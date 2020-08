“Il problema delle migrazioni non si risolverà finché i partiti si comportano da tifoserie” (Di lunedì 17 agosto 2020) Nonostante i nuovi sbarchi nella notte di ieri la situazione a Lampedusa non è più quella degli ultimi dieci giorni di luglio e della prima settimana di agosto, quando l’hotspot locale è arrivato a contenere oltre 1000 persone. Dieci volte in più, cioè, della capienza massima d’accoglienza. Il sindaco Totò Martello è ora disteso a telefono dopo giorni e giorni di concitazione, che l’avevano portato a invocare lo stato d’emergenza da parte del Governo. Ma anche a subire tanto gli attacchi di Matteo Salvini, prontamente precipitatosi sull’isola, le battute sarcastiche di Giorgia Meloni, i titoli di Libero (tra cui il più eclatante Denuncia a Lampedusa. «I migranti hanno mangiato i miei 4 cani») quanto la taccia di ignobile affibbiatagli in diretta a Quarta Repubblica dal celebre filosofo ... Leggi su linkiesta

