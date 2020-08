Grecia, violenta scossa di terremoto: paura e gente per strada (Di lunedì 17 agosto 2020) Una violenta scossa di terremoto in Grecia, questa mattina, ha svegliato gli abitanti delle regioni del Peloponneso nell’isola di Idra. paura tra la popolazione, la gente si è riversata per strada Fortissima scossa di terremoto questa mattina in Grecia. Il terremoto si è verificato poche ore fa – 9.27 ore italiane – al largo dell’isola di Idra, nel sud della Grecia. Epicentro nel Mar Myrtoan, nel Peloponneso. Il sisma, dalle informazioni fornite dal centro sismico euro-mediterraneo è stato di magnitudo 5.1 sulla scala Richter. Il terremoto, secondo i primi dati forniti, sarebbe avvenuto a una profondità di 80 km. ... Leggi su bloglive

